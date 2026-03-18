İsrail, Litani Nehri'nde Saldırı Hazırlığında

18.03.2026 14:21
İsrail ordusu, Litani Nehri'ndeki geçiş noktalarını hedef alacak, halktan evlerini terk etmeleri istendi.

Lübnan'ın güneyinde yer alan Litani Nehri üzerindeki başta köprüler olmak üzere geçiş noktalarını hedef alacağını duyuran İsrail ordusu, bölgedeki halktan evlerini terk ederek ülkenin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, "Hizbullah unsurlarının Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını kullanarak güneye geçtiğini" öne sürdü.

Adraee, İsrail ordusunun bugün öğle saatlerinden itibaren Litani Nehri üzerindeki başta köprüler olmak üzere geçiş noktalarına saldırı başlatmayı planladığını bildirdi.

İsrailli Sözcü, saldırı tehdidinde bulunduğu bölgedeki halktan evlerini terk ederek ülkenin kuzeyine geçmelerini istedi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Advertisement
