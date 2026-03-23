Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Litani Nehri'ndeki Geçiş Noktasını İmha Etti

23.03.2026 04:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah'a ait Litani'deki önemli bir geçiş noktasını bombalayarak imha etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki bir geçiş noktasını daha imha ettiği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Litani üzerindeki önemli bir geçiş noktasının imha edildiği aktarıldı.

Hizbullah güçlerinin, söz konusu geçiş noktasını, Litani Nehri'nin kuzeyinden güneyine geçmek ve İsrail'e karşı saldırılarda kullanılan binlerce silah, füze ve roketatarı taşımak için kullandığı öne sürüldü.

İsrail ordusu dün de Lübnan'ın güneyini kuzeyine bağlayan önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü'ne hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz da Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte İsrail ordusuna, Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiklerini açıklamıştı.

Katz, havadan ve karadan saldırıları şiddetlendirdikleri Lübnan'ın sınır köylerindeki tüm evleri yıkacaklarını, Gazze Şeridi'nin Refah kenti ve Beyt Hanun bölgesindeki yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Eşini öldürüp intihar etti Eşini öldürüp intihar etti
Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı İsrail ordusundan soruşturma kararı Füzeler demir kubbeyi delince panik başladı! İsrail ordusundan soruşturma kararı
İsrail’in güneyini cehenneme çeviren İran’dan ’sonraki adım’ sinyali: Zamanı geldi İsrail'in güneyini cehenneme çeviren İran'dan 'sonraki adım' sinyali: Zamanı geldi
Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa’yı sarsan teklifle ortaya çıktı Öldüğü iddia edilmişti, Avrupa'yı sarsan teklifle ortaya çıktı
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

23:39
Bomba iddia Victor Osimhen Türkiye’nin köklü kulübünü satın alıyor
Bomba iddia! Victor Osimhen Türkiye'nin köklü kulübünü satın alıyor
22:44
Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi kötü haber
22:35
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran’ın niyeti sivilleri öldürmek
Netanyahu bu kez mağdur rolüne büründü: İran'ın niyeti sivilleri öldürmek
22:25
Bağdat Havalimanı’na saldırı: 5 yaralı
Bağdat Havalimanı'na saldırı: 5 yaralı
21:19
’’İsrail ordusu Lübnan’ın güneyinde fosfor bombası kullandı’’ iddiası
''İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı'' iddiası
20:22
İran’ın başkenti Tahran’da ardı ardına patlama
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2026 04:52:35. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.