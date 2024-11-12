İsrail Lübnan'a 106 Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail Lübnan'a 106 Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, son 24 saatte Lübnan'a 106 hava saldırısı düzenledi, toplamda 12,736 oldu.

12.11.2024 22:47
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İsrail ordusunun Lübnan'a son 24 saatte 106 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan Çevre Bakanlığının İsrail saldırıları ve ülkedeki duruma ilişkin raporuna yer verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Lübnan'ın farklı bölgelerine 106 hava saldırısı gerçekleştirdiği ve bu saldırıların çoğunda Nebatiye ve güney bölgelerinin hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'a 12 bin 736 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen vatandaşlar için 1165 sığınma merkezinin açıldığı kaydedilen raporda, 977 merkezin maksimum kapasiteye ulaştığı, sığınma merkezlerine şu ana kadar 188 bin 583 kişinin yerleştirildiği ifade edildi.

Lübnan'dan Suriye'ye 23 Eylül-12 Kasım tarihlerinde 585 bin 265 kişinin geçiş yaptığı, bunlardan 377 bin 222'sinin Suriyeli ve 208 bin 43'ünün Lübnan vatandaşı olduğu kaydedildi.

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de de Lübnan'ın güneyinde "Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun" kara saldırılarına başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'a 106 Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika

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