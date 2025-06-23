İsrail Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırısı gerçekleştirdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail savaş uçakları, Lübnan hava sahasına girerek bir dizi saldırı düzenledi.

Hava saldırılarında, Ez-Zırariye, Kefr Meliki ve Ensar beldeleriyle Azze beldesinin çevresi, Basliya ve Barta belediyeleri arasındaki bir bölge hedef alındı.

İsrail ordusu ayrıca, Cezzin bölgesine bağlı Hurta et-Tahta, Mahmudiye ve Verdiye beldelerini hedef alan üç saldırı daha gerçekleştirdi.

Saldırılarda can kaybına dair henüz bilgi verilmedi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise savaş uçaklarının Litani Nehri'nin kuzeyinde Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "askeri noktaları" hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, bu mevzilerde roket fırlatma rampaları, mühimmat depoları ve çeşitli savaş malzemelerinin bulunduğu iddia edildi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktadaki varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.