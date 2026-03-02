İsrail, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor - Son Dakika
İsrail, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor

02.03.2026 21:06
İsrail ordusu, Hizbullah'a karşı 70'ten fazla hava saldırısı gerçekleştirdi, 31 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın füze attığı gerekçesiyle Lübnan'ı hedef almaya başlamasından bu yana ülke genelinde 70'ten fazla hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait hedeflere yönelik bir saldırı dalgasının tamamlandığı belirtildi.

Saldırılar kapsamında Hizbullah'a ait 70'ten fazla silah deposu, fırlatma sahası ve rampasının hedef alındığını ileri süren İsrail ordusu, vurulan "hedeflerin" İsrail'e karşı saldırı için kullanılacağını iddia etti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın İran'ı desteklemek için çatışmalara dahil olma kararı aldığını belirterek saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan gece yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran İsrail, başkent Beyrut başta olmak üzere ülkenin pek çok noktasına saldırılar düzenlemişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun başkent Beyrut ve güney bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 31 kişinin hayatını kaybettiğini, 149 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

İsrail, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor

21:20
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'a Hava Saldırıları Düzenliyor - Son Dakika
