İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
İsrail Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

11.10.2025 05:16
İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenleyerek ateşkesi ihlal etti.

Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki el-Musaylih beldesini hedef aldığı belirtildi.

Haberlerde, İsrail ordusunun 10'dan fazla kez hedef aldığı bölgede şiddetli patlamaların meydana geldiği ve endüstriyel tesislerde büyük yıkımın oluştuğu aktarıldı. Hedef alınan bölgede buldozerlerin bulunduğuna işaret edilen haberlerde, Musaylih-Neccariye kara yolunun kapandığı kaydedildi.

"HİZBULLAH'IN ALTYAPISI HEDEF ALINDI"

Öte yandan, İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısının hedef alındığı iddia edildi. Açıklamada, "Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek için kullandığı" iddia edilen araçların hedef alındığı öne sürüldü. Hizbullah'ın bölgedeki varlığı ve faaliyetlerinin İsrail ile Lübnan arasında yapılan ateşkesi ihlal ettiği savunuldu.

ATEŞKESİ 4 BİN 500 KEZ İHLAL ETTİ

İsrail, Lübnan ile 27 Kasım 2024'te yaptığı ateşkes anlaşmasını neredeyse günlük düzenlediği saldırılarla ihlal ediyor.

Resmi verilere göre, İsrail anlaşmayı 4 bin 500'den fazla kez ihlal ederken, bu saldırılarda en az 283 kişi öldü, 630 kişi yaralandı.

Hizbullah ile İsrail arasında Ekim 2023'te başlayan kontrollü çatışmalar 2024'te şiddetlenmişti.

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi de yaralanmıştı.

Ayrıca, Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen bölgedeki 5 noktada işgalini sürdürüyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Dizi, Son Dakika

