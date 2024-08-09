İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 2 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 2 Hizbullah mensubu öldü

Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 mensubunun öldürüldüğünü bildirdi. İsrail ordusu da saldırıyı doğruladı.

09.08.2024 13:19
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Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.

Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında verilen kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Mehdi Mahmud Kasibani ve Hadi Cihad Dib isimli 2 Hizbullah mensubunun öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu da yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde Hizbullah'ın askeri yapılanmasına saldırı düzenlediğini belirterek 2 Hizbullah mensubunun hedef alındığını doğruladı.

İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 404'e yükseldi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 2 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika

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