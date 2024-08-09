Hizbullah Hareketi, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 2 mensubunun öldürüldüğünü bildirdi.
Hizbullah'ın resmi Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail saldırılarında verilen kayıplara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, Mehdi Mahmud Kasibani ve Hadi Cihad Dib isimli 2 Hizbullah mensubunun öldüğü ifade edildi.
İsrail ordusu da yaptığı açıklamada Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesinde Hizbullah'ın askeri yapılanmasına saldırı düzenlediğini belirterek 2 Hizbullah mensubunun hedef alındığını doğruladı.
İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 404'e yükseldi.
Son Dakika › Güncel › İsrail, Lübnan'a hava saldırısı düzenledi: 2 Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?