İsrail, Lübnan'a Saldırıları Sürdürecek

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ABD ile İran arasında sağlanan ve İsrail'i de kapsayan geçici ateşkese Lübnan konusunun dahil olmadığını öne sürerek saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

Bakan Saar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD-İran arasında geçici ateşkesin sağlanmasının ardından Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Saar, Alman mevkidaşı Wadephul'a "Lübnan'ın İran toprağı ve ateşkesin bir parçası olmadığını" söylediğini kaydetti.

ABD ve İsrail'in birlikte İran yönetiminin nükleer silah elde etmesini engellemek için kararlılık sergilediğini iddia eden Saar, söz konusu kararlılığın diplomatik çabalara da yansıyacağını aktardı.

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'a yaptığı açıklamada Bakan Saar, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkes sürecine şüpheyle yaklaştığını vurguladı.

Saar, "Henüz hiçbir şey bitmiş değil. ABD ve İran'ın pozisyonları arasındaki uçurumun kapatılabileceğini mümkün görmüyorum." dedi.

Ateşkesin sürdürülebilirliğine ilişkin iyimser olmadığını belirten Saar, İran ile mevcut durumun nihai bir sonuca ulaşmaktan uzak olduğunu ifade etti.

ABD-İran arasında İsrail'i de kapsayan geçici ateşkes

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da 01.30 sularında ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın açılması şartıyla 2 haftalık ateşkesi kabul ettiklerini, İran'dan 10 maddelik teklif aldıklarını ve bunun müzakere için uygulanabilir bir temel olduğunu ifade etti.

"İran'ın savaştaki hedeflerine ulaştığı" açıklamasında bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi de nihai müzakerelerin İslamabad'da en fazla 15 gün içinde sonuçlandırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Türkiye, Pakistan ve Mısır; ABD-İran arasındaki mesaj alışverişinin sürmesi ve sonuca ulaşması için yoğun çaba gösterdi.

Geçici ateşkesi desteklediğini açıklayan İsrail yönetimi ise uzlaşmaya Lübnan konusunun dahil olmadığını savunarak Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.