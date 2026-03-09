İsrail, Lübnan'da 1 Milyon Kişiyi Zorla Yerinden Etti - Son Dakika
İsrail, Lübnan'da 1 Milyon Kişiyi Zorla Yerinden Etti

09.03.2026 20:29
İsrail Savunma Bakanı Katz, Lübnan'daki saldırılar sonucu 1 milyon kişinin zorla tahliye edildiğini duyurdu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, yoğun saldırılara giriştikleri Lübnan'da bir milyon kişiyi zorla yerinden ettiklerini duyurdu.

Savunma Bakanı Katz, İsrail ordusunun Kuzey Komutanlığı'na yaptığı ziyarette, Lübnan'ın güneyi ve Beyrut'un belirli mahalleleri için çıkardıkları sürgün emri ve yaptıkları şiddetli saldırılara ilişkin konuştu.

Katz, Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için çıkardıkları sürgün emriyle 500 bin, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde 4 mahalle için çıkardıkları zorla tahliye emriyle de 650 bin kişiyi zorla yerinden ettiklerini söyledi.

İsrail ordusu, karadan işgalini genişletmek için saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'da Litani Nehri'nin güneyi için çarşamba sürgün emri çıkartmıştı. Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen boşaltılması çağrısı ise 5 Mart'ta yapılmıştı.

İsrail savaş uçaklarının gece saatlerinde Lübnan'ın güneyine saldırı düzenlediğini söyleyen Katz, Hizbullah'ın üst düzey askeri yetkililerinden birinin Ebu Hüseyin Raab'ı öldürdüklerini iddia etti.

Lübnan'a yaptıkları saldırılarda Hizbullah'ı hedef aldıklarını öne süren Katz, oluşan fırsatı değerlendirip saldırılarını sürdüreceklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 92 artarak 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

20:27
İran Büyükelçisi, Dışişleri’ne çağrıldı
İran Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
20:11
Denizli’nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Denizli'nin Buldan ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
20:05
İran’ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
İran'ın Hürmüz kararı dünyayı ateşe attı: Petrol fiyatları 215 doları aşabilir
19:36
Çin’den İran’a “Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster“ çağrısı
Çin'den İran'a "Körfez ülkelerinin egemenliğine saygı göster" çağrısı
18:56
24 yıl hapis cezası vardı Halıların arasında yakalandı
24 yıl hapis cezası vardı! Halıların arasında yakalandı
18:45
Gaziantep’te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk sözler
Gaziantep'te düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk sözler
