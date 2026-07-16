İsrail, Lübnan'da Askeri Mevzi Hattı Kuruyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'da Askeri Mevzi Hattı Kuruyor

16.07.2026 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yeni sabit askeri mevzi hattı kurmaya başladı, ABD ile gerilim artabilir.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yeni bir sabit askeri mevzi hattı kurmaya başladığı iddia edildi.

İsrail'in Maariv gazetesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde sahadaki varlığını sağlamlaştırma çabaları kapsamında yeni sabit askeri mevzilerden oluşan bir hat kurmaya başladığı belirtilirken, söz konusu mevzilerin konumlarına ilişkin ise ayrıntılı bilgi verilmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'ye gerçekleştirmeyi planladığı ziyaret öncesi atılan bu adımın, İsrail ordusunun Lübnan'daki varlığı konusunda görüş ayrılıkları bulunan Tel Aviv ve Washington arasında gerilime yol açabileceği ifade edildi.

Netanyahu'nun ABD ziyaretinde Başkan Donald Trump ile görüşme arayışında olduğu, ancak ABD yönetiminin İsrail'deki seçim sürecine müdahale şeklinde yorumlanabileceği endişesi ile şu aşamada olası bir görüşmeye mesafeli olduğu ileri sürüldü.

Trump'ın, daha geniş bölgesel politikalar çerçevesinde İsrail'e Lübnan ve Suriye'den çekilmeye başlaması yönünde baskı yaptığı öne sürülen haberde, Türkiye ve Katar'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin Washington'a bu yönde adım atması için baskı yaptığına işaret edildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliğinden dün akşam yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki iki pilot bölgeden çekilmesine ilişkin "uygulama yapısı ve yönergeler" konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Açıklamada, çekilme sürecinin gelecek günlerde başlamasının beklendiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, İsrail Ordusu, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Lübnan, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Askeri Mevzi Hattı Kuruyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Levent’in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler Sevk yazısı ortaya çıktı Haluk Levent'in tutuklandığı soruşturmada savcılıktan yeni tespitler! Sevk yazısı ortaya çıktı
Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir Arjantin finale çıktı ama sevinci kursağında kalabilir
Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı Ahbap soruşturmasında Haluk Levent dahil 14 kişi tutuklandı
Avukat Ece Güner’i itirafları kurtaramadı Haluk Levent’le birlikte tutuklandı Avukat Ece Güner'i itirafları kurtaramadı! Haluk Levent'le birlikte tutuklandı
ABD İran’ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı ABD İran'ı vurdu, Tahran Körfez ülkelerine misilleme yaptı
325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı 325 metrelik dev boru döşeme gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı

23:00
Elazığ’da 4 büyüklüğünde deprem
Elazığ'da 4 büyüklüğünde deprem
22:43
Narin’in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
Narin'in babası Arif Güran, Kılıçdaroğlu ile görüştü
21:45
Başsavcılıktan “Ahbap“ açıklaması Bilirkişi heyeti görevlendirildi
Başsavcılıktan "Ahbap" açıklaması! Bilirkişi heyeti görevlendirildi
21:31
Şanlıurfa’da doğum sonrası anne öldü kadın doğum uzmanı tutuklandı
Şanlıurfa'da doğum sonrası anne öldü; kadın doğum uzmanı tutuklandı
20:48
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
Levent Üzümcü hakkında ev hapsi kararı
20:41
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Trump, dünya kupası finaline katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 23:17:44. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da Askeri Mevzi Hattı Kuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.