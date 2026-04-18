İsrail, Lübnan'da Ateşkesi İhlal Etti

İsrail ordusu, ateşkesi ihlal ederek Lübnan'ın güneyinde bazı noktaları topçu atışıyla hedef aldı ve yangın çıkarıcı balonlar kullandı.

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu Lübnan ile varılan 10 günlük geçici ateşkesi ihlal etti.

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Deyr Mimas beldesinin çevresi ile Hırbet beldesindeki Nahhas Tepesi'ni topçu ateşiyle hedef aldı.

Ayrıca Nahhas Tepesi ve Deyr Mimas arasındaki yol da ulaşıma kapatıldı.

İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneydoğu kesiminde yangın çıkaran balonlar attı.

Lübnan'ın güneyinin orta ve batı kesimlerinde de İsrail savaş uçaklarının alçak uçuş gerçekleştirdiği gözlemlendi.

İsrail ordusu, Nebatiye'ye bağlı Bint Cubeyl ilçesinde de evleri havaya uçurdu ve İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Mercayun üzerinde görüldü.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 16 Nisan'da İsrail ve Lübnan'ın 10 günlük ateşkes konusunda mutabakata vardığını açıklamıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu ateşkesi kabul ettiklerini belirterek, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerde kalmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.