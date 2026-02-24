İsrail, Lübnan'da Evleri Yıktı - Son Dakika
İsrail, Lübnan'da Evleri Yıktı

24.02.2026 14:20
İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde iki evi patlayıcılarla yıkarak ateşkesi ihlal etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı sınır kasabalarında iki evi patlayıcılarla yerle bir etti.

İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail askerleri, Bint Cubeyl bölgesindeki Hula kasabasında gece yarısından sonra bir eve patlayıcı yerleştirerek yıktı.

Haberde ayrıca, İsrail güçlerinin sınır hattındaki Ayta eş-Şab kasabasının Harza Mahallesi'nde bir evi daha patlatarak yıktığı aktarıldı.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
