İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait silah depolarını vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait silah depolarını vurdu

İsrail, Lübnan\'da Hizbullah\'a ait silah depolarını vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut'un güneyindeki Gaziyye beldesine düzenlediği hava saldırılarında Hizbullah'a ait iki silah deposunu hedef aldığını açıkladı. Saldırı, Hizbullah'a ait olduğu düşünülen silahlı insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildi. İsrail savaş uçakları ayrıca Lübnan'ın diğer bölgelerinde de Hizbullah'a ait noktaları hedef aldı.

19.02.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'da Beyrut'un güneyinde sınıra yaklaşık 55 kilometre mesafedeki Sayda kentine bağlı Gaziyye beldesine düzenlenen hava saldırılarını üstlenerek hedeflerinin Hizbullah'a ait iki silah deposu olduğunu savundu.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, İsrail savaş uçakları, Sayda kenti yakınlarındaki Hizbullah'a ait iki silah deposunu vurdu.

Saldırının, İsrail'in kuzeyindeki Celile'nin güneyine düşen Hizbullah'a ait olduğu değerlendirilen silahlı insansız hava aracı saldırısına misilleme olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail'e ait savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel ve el-Udeyse beldelerindeki Hizbullah'a ait noktaları hedef aldığı paylaşıldı.

Gaziyye beldesi Sayda kentinden yaklaşık 5 kilometre ve İsrail sınırından Lübnan topraklarının içine doğru 55 kilometre mesafede yer alıyor.

Sosyal medyada, Gaziyye beldesinde iki ayrı noktada güçlü patlamalar yaşandığı paylaşılmıştı.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Ordu, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait silah depolarını vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 04:47:55. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da Hizbullah'a ait silah depolarını vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement