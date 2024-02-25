İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarını hedef aldı - Son Dakika
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarını hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan\'ın güneyinde Hizbullah mensuplarını hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarını hedef aldığını açıkladı. İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalar bugün de devam etti. İsrail ordusu, Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida beldesinde bir grup Hizbullah mensubunu bir binadan ayrıldıkları sırada tespit etti ve İHA'larla vurdu. Ayrıca Lübnan'dan İsrail'in çeşitli bölgelerine roket atıldığı bilgisi de verildi.

25.02.2024 23:33  Güncelleme: 23:33
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarını hedef aldığını açıkladı.

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalar bugün de devam etti.

İsrail ordusunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, insansız hava araçlarının (İHA) Mercaiyyun ilçesine bağlı Belida beldesinde bir grup Hizbullah mensubunu bir binadan ayrıldıkları sırada tespit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, binadan ayrılan Hizbullah mensupları ile bölgedeki 2 askeri binanın İHA'larla vurulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu ayrıca son saatlerde, Lübnan'dan İsrail'in Kiryat Şmona, Margaliot, Cebel er-Rus, El-Menara ve El-Malikiye bölgelerine roket atıldığı bilgisini geçti.

Öte yandan Hizbullah da Telegram hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarına karşılık olarak El-Malikiyye'de İsrail askerlerinin konuşlandığı iki binanın hedef alındığını duyurdu.

Bir diğer açıklamada da El-Menara'da da yine İsrail askerlerinin bulunduğu bir binanın vurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah mensuplarını hedef aldı - Son Dakika
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