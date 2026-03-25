İsrail, Lübnan'da Hizbullah Üyesini Esir Aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah bağlantılı "Lübnan Direniş Tugaylarının" üst düzey mensubunu esir aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 210. Tümen'e bağlı bir birliğin dün gece Lübnan'ın güneyinde bir bölgeye baskın yaptığı bildirildi.

Hizbullah çatısı altında faaliyet gösterdiği iddia edilen "Lübnan Direniş Tugaylarının" saha sorumlusunun söz konusu baskında esir alındığı öne sürüldü.

Esir alınan kişinin sorgulanmak üzere İsrail ordusunun askeri istihbarat birimine teslim edildiği aktarıldı.

İsrail ordusu, gerçekleştirdiği baskına ilişkin video görüntülerini de paylaştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti Lübnan'da yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.