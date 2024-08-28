İsrail, Lübnan'da İHA ile kamyonu vurdu: 1 yaralı

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İsrail'in Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentinde seyir halindeki bir kamyona insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda bir kişi yaralandı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, Baalbek kentinin yaklaşık 16 kilometre kuzeyindeki Resm el- Hades beldesinde seyir halindeki bir kamyonu İHA'dan atılan füze ile vurdu.

Saldırıda bir kişi yaralandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, hafif şekilde yaralanan kişiye ilk müdahalenin yapıldığı aktarıldı.