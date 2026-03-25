İsrail, Lübnan'da Kara Saldırılarını Genişletiyor - Son Dakika
İsrail, Lübnan'da Kara Saldırılarını Genişletiyor

25.03.2026 14:26
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki kara harekatını genişleteceğini açıkladı.

Lübnan'a yoğun saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun, ülkenin güneyinde kara saldırılarını genişleteceği bildirildi.

İsrail Ordu Radyosu'nun haberinde, ordunun "Lübnan'ın güneyindeki kara harekatını genişleteceği" ifade edildi.

Haberde, iki tümenin daha Lübnan'daki kara saldırılarına katılacağı kaydedildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğu kesimleri ile başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi başta olmak üzere ülkenin birçok noktasında 2 Mart'ta başlattığı saldırıları sürdürüyor.

İsrail'in Kasım 2024'te Lübnan ile yaptığı ateşkes kapsamında daha önce işgal ettiği bölgelerden çekilmemesi ve tahliye çağrılarıyla saldırıları yeniden yoğunlaştırması ve İsrailli yetkililerden gelen "işgal çağrıları" Lübnan'ın güneyi için endişeleri artırıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, 23 Mart'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinin işgal edilmesi ve Litani Nehri'nin yeni İsrail-Lübnan sınırı olması gerektiğini savunmuştu.

Smotrich, İsrail'in kuzey sınırında köklü bir değişime gitmesi gerektiğini ileri sürerek "Tıpkı Gazze'de Sarı Hat ve Suriye'de tampon bölge oluşturduğumuz gibi, Litani Nehri de Lübnan ile aramızdaki yeni sınırımız olmalıdır." ifadesini kullanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki halka evlerini terk etmeleri ve Lübnan-İsrail sınırına yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmeleri çağrısı yapmıştı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alması, Lübnan'ın güneyini "izole etme ve işgali genişletme" girişimi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'da Kara Saldırılarını Genişletiyor - Son Dakika

14:55
Galatasaray’dan Virgil van Dijk bombası Dursun Özbek bitirecek
Galatasaray'dan Virgil van Dijk bombası! Dursun Özbek bitirecek
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz’daki VIP partiler var
ünlü isimlere yapılan son operasyonun odağında Boğaz'daki VIP partiler var
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama İşte yeni kurulda yer alacak birimler
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik aşama! İşte yeni kurulda yer alacak birimler
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
MSB: Türkiye ve İngiltere, Eurofighter sözleşmesini bugün imzalayacak
Hindistan’ı kaosa sürükleyen söylenti Hükümetten önemli bir çağrı var
Hindistan'ı kaosa sürükleyen söylenti! Hükümetten önemli bir çağrı var
3 bin asker yola çıktı 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
3 bin asker yola çıktı! 26 gündür devam eden savaşta korkulan oluyor
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'da Kara Saldırılarını Genişletiyor - Son Dakika
Advertisement
