İsrail, Lübnan'daki 5 Noktada Kalacak

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan topraklarında çekilmediği 5 noktada kalacağını açıkladı.

Katz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan toprakları içinde çekilmeyi reddettiği noktaları "tampon bölge" olarak tanımladı.

İsrail Savunma Bakanı, "İsrail ordusu, kuzeydeki kasabaların korunmasını sağlamak amacıyla Lübnan'da sınır hattı boyunca 5 gözlem noktasındaki tampon bölgede kalacak." ifadesini kullandı.

Katz, İsrail ordusunun "Hizbullah'a yönelik saldırılarını tüm gücüyle sürdüreceğini" ifade etti.

Öte yandan, Lübnanlı yetkililer taraflar arasında uygulanan ateşkes anlaşması kapsamında İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi gerektiğini belirtiyor.

İsrail ordusu, daha önce işgal ettiği Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda beldeden çekilmişti.

İsrail'in 5 noktada kalacağı bildirilmişti

İsrail ordusunun çekilmesi için tanınan sürenin bugün dolacak olmasına rağmen İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerde işgalinin süreceği belirtilmişti.

ABD yönetiminin Lübnan'ın güneyindeki 5 stratejik noktada İsrail askerlerinin kalmasına izin verdiği ve İsrail ordusunun Lübnan sınırı yakınlarında stratejik önemi olan Hamamis Tepesi, Aziyye Tepesi, Uveyda Tepesi, Balat Dağı ve Lebbune Tepesi olmak üzere 5 noktada kalacağı aktarılmıştı.

İsrail ordusunun Lübnan topraklarında çekilmeyi reddettiği ve stratejik olarak gördüğü 5 noktanın karşısında İsrail yerleşimlerinin bulunması dikkati çekmişti.

İsrail çekilme sürecini daha önce uzatmıştı

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu.

Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde hava saldırısı düzenlediği ve işgal ettiği bölgelerde hem tarım arazilerine zarar verdi hem de çok sayıda sivil yapıyı yerle bir etti.

Lübnan-İsrail sınırındaki beldelerde yaşayan binlerce Lübnanlı, İsrail ordusunun saldırıları ve sürdürdüğü işgali sebebiyle yerinden edildi.