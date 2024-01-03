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İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi

İsrail ordusu, bölgede artan gerilimin ardından Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı. Savaş uçakları, Hizbullah'a ait bir yapıya saldırı gerçekleştirdi. İsrail topçu birlikleri ise Lübnan'dan yapılan atışlara karşılık verdi. Hizbullah ise İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu. Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi ise Beyrut'ta düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

İsrail, Lübnan\'daki Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırısı Düzenledi
03.01.2024 - 19:23,
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İsrail ordusu, bölgede artan gerilimin ardından Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçakları Lübnan topraklarındaki Hizbullah'a ait bir yapıya hava saldırısı düzenledi.

İsrail topçu birliklerinin, Lübnan topraklarından İsrail'e yapılan birkaç atışa karşılık verdiği aktarıldı.

İsrail ordu sözcülüğü, hava kuvvetlerinin saldırısına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Hizbullah, İsrail'e ait 7 askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah Hareketi, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in sınır üzerinde yer alan 7 askeri noktasına saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hizbullah saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, İsrail'e ait Zirit ve Cel el-Alem askeri noktalarını uygun silahlarla hedef aldığını kaydetti.

Hizbullah daha sonra yaptığı açıklamada, yine İsrail'e ait sınır üzerinde yer alan Ruveysat el Alem, El Malikiye ve Bayda Blida askeri noktalarına Burkan füzesi; Zibdi ve Dovev yerleşim birimlerine de uygun silahlarla saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hamas lideri Salih el-Aruri ve 6 Hamas üst düzey yetkilisi, dün Beyrut'un güneyinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyla öldürülmüştü.

İsrail, söz konusu saldırıyı üstlenmekten kaçınmış, Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada Aruri'nin öldürülmesinin "karşılıksız kalmayacağını" belirtmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın ilerleyen saatlerde konuya ilişkin bir konuşma yapması bekleniyor.

Kaynak: AA
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