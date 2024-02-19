İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırıları Düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail, Lübnan\'daki Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiğini duyurdu. İsrail savaş uçakları, Lübnan topraklarında bulunan Duheyra beldesinde Hizbullah'a ait bir yapıyı vurdu. Ayrıca Ayta eş-Şab beldesinde de Hizbullah'a ait bir noktada hareketlilik tespit edilmesi üzerine bölge hedef alındı. Çatışmaların başladığı tarihten bu yana birçok kayıp veren taraflar arasında, İsrail ordusu bazı bölgelerde sivil araç trafiğini kapattığını açıkladı.

19.02.2024 17:51
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki "Hizbullah hedeflerine" hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının sınır hattında Lübnan topraklarındaki Duheyra beldesinde Hizbullah'a ait bir yapıyı vurduğu belirtildi.

Ayrıca dün Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şab beldesinde Hizbullah'a ait bir noktada hareketlilik tespit eden İsrail savaş uçaklarının bölgeyi hedef aldığı kaydedildi.

İsrail savaş uçaklarının dün gün boyunca Lübnan'ın güneyindeki Aytarun ve Udeyse bölgesinde Hizbullah'a ait noktalara hava saldırıları düzenlediği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail ordusu, çatışmalar nedeniyle Lübnan sınırına yakın bölgelerdeki bazı yolları sivil araç trafiğine kapattığını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'daki Hizbullah Hedeflerine Hava Saldırıları Düzenledi - Son Dakika

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