İsrail, Lübnan'daki yangınları söndürmek için takviye ekipler istedi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'daki yangınları söndürmek için takviye ekipler istedi

İsrail, Lübnan\'daki yangınları söndürmek için takviye ekipler istedi

Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde meydana gelen yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye ekipler istendiği bildirildi. İsrail'in kuzeyinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için takviye ekipler talep edildi. Yangınlar sırasında 6 itfaiye eri yaralandı. Ülkedeki ana muhalefet lideri Yair Lapid, yangınların kontrol altına alınamamasını eleştirerek, İsrail'in caydırıcılığının da yanmaya başladığını ifade etti. Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise Lübnan'ı tehdit ederek, tüm Lübnan'ın yanma zamanının geldiğini söyledi. Yangınların Lübnan Hizbullahı tarafından atılan roketlerin ardından çıktığı belirtildi.

04.06.2024 01:49
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Lübnan'daki Hizbullah tarafından atılan roketler nedeniyle İsrail'in kuzeyinde meydana gelen yangınların söndürülmesi için ekiplerin yetersiz kalması sebebiyle takviye ekipler istendiği bildirildi.

İsrail resmi televizyon kanalı KAN'a göre, ülkenin kuzeyinde çıkan yangınların kontrol altına alınması için takviye ekipler talep edildi.

Yediot Ahronot gazesi, kuzeydeki Yukarı Celile'nin Kiryat Shmona bölgesindeki yerleşimlerde süren yangınların kontrol alınması çalışmaları sırasında 6 itfaiye erinin yaralandığını belirtti.

Kiryat Shmona ve Taberiyye bölgesinde hava sıcaklığının 43 dereceyi geçtiğini aktaran gazete, yalnızca Celile ve Golan (işgal altındaki Suriye) bölgelerinde 15 yangın noktasının varlığının gözlendiğini kaydetti.

Öte yandan ülkedeki ana muhalefet lideri Yair Lapid ise, yangına ilişkin X platformundan yaptığı paylaşımda, "Kuzey tutuşmuş yanıyor, İsrail'in caydırıcılığı da onunla birlikte yanıyor ve Netanyahu hükümetinin hiçbir yönetimi ya da stratejisi yok" ifadelerini kullandı.

Ahronot'a göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise yangınlara tepkisini Lübnan'ı tehdit etmeyle gösterdi.

Ben-Gvir, yangının kontrol altına alınmayışını iflas şeklinde değerlendirerek, "Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir" ifadeleriyle Lübnan'ı yakma tehdidinde bulundu.

İsrail merkezli "Ynet" haber sitesi, yangının, Lübnan'daki Hizbullah tarafından pazar günü atılan bir dizi roketin ardından çıktığına dikkat çekmişti.

Ynet'in bir başka haberinde Yukarı Celil bölgesinde yer alan sıradağlarda çıkan yangına 14 ekibin yanı sıra 6 yangın söndürme uçağıyla müdahale edildiği ve Hizbullah tarafından fırlatılan yeni roketler nedeniyle yangınların tekrarladığına işaret edilmişti.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2024'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA

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