İsrail, Lübnan'daki Köprüleri Bombalama Talimatı Verdi
İsrail, Lübnan'daki Köprüleri Bombalama Talimatı Verdi

22.03.2026 13:47
Netanyahu, Litani Nehri üzerindeki köprüleri imha etmeleri için orduya talimat verdi. Sınır köyleri de yıkılacak.

TEL İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatını verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Netanyahu'nun söz konusu talimatını ordu komuta kademesiyle İran ve Lübnan'a saldırıların ele alındığı değerlendirme toplantısında açıkladı.

Hizbullah mensuplarının ve silahlarının, Lübnan'ın güneyine geçişinin engellenmesini gerekçe gösteren Bakan Katz, Netanyahu ile birlikte orduya "Litani Nehri üzerindeki tüm köprüleri derhal imha etme" talimatı verdiklerini söyledi.

Katz, Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki Kasimiyye Köprüsü'nü tekrar vuracaklarını belirtti.

İsrail ordusuna Lübnan'ın tüm sınır köylerini yıkma talimatı

Katz, havadan ve karadan saldırılarını şiddetlendirdikleri Lübnan'ın sınır köylerindeki tüm evleri yıkacaklarını da kaydetti.

Bakan Katz, Gazze Şeridi'nin Refah kenti ve Beyt Hanun bölgesinde yaptıkları yıkımın bir benzerini Lübnan'ın güneyinde de yapacaklarını söyledi.

İsrail yerleşimlerine tehdit oluşturduğunu öne süren Katz, orduya İsrail ile sınır Lübnan köylerinde bütün evlerin yıkılması talimatını verdiklerini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1024'e, yaralı sayısının ise 2 bin 740'a yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu Göztepe-Galatasaray maçının tarihi belli oldu
Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu Motosikleti tıp öğrencisinin sonu oldu
Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu Sokakta boğazından bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu
Güney Kore’de fabrika yangını 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı Güney Kore'de fabrika yangını! 10 kişi öldü, 59 kişi yaralandı
ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi ABD, İran petrolünün satışına geçici olarak izin verdi
ABD ordusu, İran’daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu ABD ordusu, İran'daki İHA fabrikasını vurduğunu duyurdu

13:57
İsrail’de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın
12:58
Katar’da helikopter düştü 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu
12:25
İstanbul Fatih’te iki bina çöktü Enkaz altında kalanlar var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
12:11
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
Maliye, vergi beyanında bulunmayan 16 bin 300 yüksek gelirli mükellefin kapısını çalacak
11:55
İlber Ortaylı’nın vefatından önceki son programı Kapanıştaki sözleri yürek burktu
İlber Ortaylı'nın vefatından önceki son programı! Kapanıştaki sözleri yürek burktu
11:06
İngiltere’ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi’ne ulaştı
İngiltere'ye ait nükleer denizaltı Umman Denizi'ne ulaştı
