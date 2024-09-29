İsrail, Lübnan'dan Fırlatılan İHA'lara Karşılıksız Kalmadı

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden ülkenin kuzeyindeki Batı Celile'ye doğru fırlatılan iki insansız hava aracına (İHA) karşı koyduğunu duyurdu.

Lübnan ordu radyosunun X sosyal paylaşım platformu üzerinden yaptığı açıklamada konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, Lübnan'ın güneyinden Batı Celile'ye doğru fırlatılan iki İHA'ya karşı koyduğu ifade edildi.

İHA'lara karşı konulması üzerine sirenlerin çaldığı aktarılan açıklamada, olayda yaralanma ve hasarın olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi.

?İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 1052 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah'ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1052 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.