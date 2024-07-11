İsrail, Lübnan'dan yapılan İHA saldırısında bir askerinin yaralandığını bildirdi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'dan yapılan İHA saldırısında bir askerinin yaralandığını bildirdi

İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir askerinin hafif yaralandığını açıkladı. İsrail ordusu, patlayıcı yüklü 3 İHA'nın Lübnan topraklarından İsrail'e geçtiğini ve Golan Tepeleri'nde patladığını belirtti. Hizbullah'ın Golan Tepeleri'ndeki askeri üssü katyuşa füzeleriyle hedef aldığı duyurulmuştu. Ayrıca, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın konuşma yaptığı sırada Beyrut semalarında sonik patlama yaratmıştı. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürürken, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışmalar yaşanıyor. İsrail ile Lübnan arasındaki sınır hattında gerginlik son haftalarda artıyor.

11.07.2024 00:04
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İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir askerinin hafif yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklamasında, patlayıcı yüklü 3 İHA'nın Lübnan topraklarından İsrail'e geçtiği ve işgal altındaki Golan Tepeleri'nde patladığı belirtildi.

Patlama sonucu bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Hizbullah, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki askeri üssün katyuşa füzeleriyle hedef alındığını duyurmuştu.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait savaş uçakları, Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuşma yaptığı sırada Lübnan'ın başkenti Beyrut semalarında ses hızını aşarak sonik patlamaya neden olmuştu.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'dan yapılan İHA saldırısında bir askerinin yaralandığını bildirdi - Son Dakika

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