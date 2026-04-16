İsrail-Lübnan Görüşmeleri Umut Veriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail-Lübnan Görüşmeleri Umut Veriyor

16.04.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında ateşkes için görüşmeler başladı.

İsrail ile Lübnan arasında ABD'nin başkenti Washington'da yapılan görüşmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, taraflar arasındaki olası ateşkes anlaşması ve çatışmaların son bulmasından memnuniyet duyacağı iddia edildi.

Axios haber sitesine konuşan ABD'li bir yetkili, "ABD, İsrail'den Lübnan'da ateşkes talep etmedi ve bu konu İran'la barış müzakerelerin bir parçası değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan yetkili, ABD Başkanı Trump'ın İsrail ile Lübnan arasındaki olası bir anlaşma kapsamında çatışmaların sona ermesini memnuniyetle karşılayacağını ileri sürdü.

Ayrıca yetkili, taraflar arasında ABD arabuluculuğunda Washington'da yapılan görüşmede gündeme getirilen teklifin iki taraf için "güven artırıcı önlemler" içerdiğini iddia etti.

Washington'daki görüşmelerde müzakerelere başlama kararı

ABD'nin başkenti Washington'da 14 Nisan'da İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda başlayan görüşmelerden, karşılıklı olarak kararlaştırılan bir zaman ve yerde doğrudan müzakerelere başlama kararı çıkmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı binasında yapılan görüşmeye ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, Bakanlık Danışmanı Michael Needham, ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Michel Issa, İsrail'in Washington Büyükelçisi Yechiel Leiter ve Lübnan'ın Washington Büyükelçisi Nada Hamadeh-Moawad katılmıştı.

ABD'nin arabuluculuğunda Washington'da yapılan ve "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçen görüşmenin verimli geçtiği belirtilmişti.

Rubio, görüşmeden önce yaptığı kısa açıklamada, iki ülke arasındaki sorunların bir anda çözülmeyeceğini ancak bu görüşmenin son derece önemli olduğunu ifade ederek "Bu, tarihi bir fırsat. Bizi bu noktaya ve buradaki fırsata getiren on yıllara dayanan tarih dersleri var." demişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail-Lübnan Görüşmeleri Umut Veriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 12:28:03. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail-Lübnan Görüşmeleri Umut Veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.