İsrail, Lübnan\'ın doğusunda bir araca hava saldırısı düzenledi

Ulaştırma Bakanı Şabanözü-Çubuk-Ankara yolunu bölünmüş yolla bağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Çankırı'da yaptığı konuşmada, Şabanözü ilçesini Çubuk üzerinden Ankara'ya bölünmüş yolla bağlayacaklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin her tarafını bölünmüş yollarla donattıklarını ve Şabanözü-Ankara yolunda da çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ayrıca, Şabanözü Orta yolunun ihalesinin yapıldığını ve D100'e kadar devam edeceğini ifade etti.