İsrail, Lübnan\'ın doğusunda bir araca hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusuna ait hava araçlarının Lübnan'ın doğusundaki Bekaa bölgesinde bir araca hava saldırısı düzenlediği belirtildi.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail güçleri Bekaa'nın batısındaki Es-Suvayri kara yolu üzerinde bir aracı vurdu.
Aracın sürücüsünün Suriye uyruklu olduğu ve ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Olaya müdahale eden Lübnan Sivil Savunma ekipleri, vurulan aracın fotoğraflarını X sosyal medya hesabından paylaştı. Yayınlanan fotoğraflarda aracın paramparça olduğu görülüyor.
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