İsrail, Lübnan'ın Güney Sınır Bölgelerine Topçu Atışı Saldırısı Başlattı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine eş zamanlı olarak yoğun şekilde topçu atışı saldırısına başladı.
Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail ordusu topçu atışı ve "Merkava" tipi tanklarla sınır bölgesinde bulunan beldeleri hedef aldı.
İsrail güçleri, Lübnan'ın sınır hattında yer alan Ayta eş-Şaab, Ramim, Ed-Duhayra, Nakura ve Lebeniyye beldelerini vurdu.
Söz konusu tank ve topçu atışı saldırılarının devam ettiği aktarıldı.
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