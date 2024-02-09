İsrail, Lübnan'ın güney sınırındaki 2 evi hava saldırısıyla hedef aldı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güney sınırındaki 2 evi hava saldırısıyla hedef aldı

İsrail, Lübnan\'ın güney sınırındaki 2 evi hava saldırısıyla hedef aldı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney sınırındaki Ayta eş-Şaab ve Merkaba bölgelerinde bulunan 2 evi hava saldırısıyla hedef aldı. Ölü ve yaralı bilgisi verilmeyen saldırılarda büyük bir yıkım meydana geldi ve yangın çıktı. Bu saldırılar, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların devam ettiği bir dönemde gerçekleşti.

09.02.2024 15:03
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güney sınırındaki 2 evi hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait insansız hava araçları, Ayta eş-Şaab beldesinin Mabur Mahallesi ve Merkaba beldesinde 2 evi hedef aldı.

Ölü ve yaralı detayına yer verilmeyen haberde, Mabur Mahallesi'nde vurulan evde büyük bir yıkımın meydana geldiği, Merkaba beldesinde hedef alınan evde de yangın çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusu dün de insansız hava araçlarıyla Nebatiye kentinde bir aracı vurmuş ve içerisinde Hizbullah'ın bölge komutanlarından birinin olduğu iddia edilmişti.

Ancak Hizbullah dünkü saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA

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