İsrail, Lübnan\'ın güney sınırındaki 2 evi hava saldırısıyla hedef aldı

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güney sınırındaki 2 evi hava saldırısıyla hedef aldığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait insansız hava araçları, Ayta eş-Şaab beldesinin Mabur Mahallesi ve Merkaba beldesinde 2 evi hedef aldı.

Ölü ve yaralı detayına yer verilmeyen haberde, Mabur Mahallesi'nde vurulan evde büyük bir yıkımın meydana geldiği, Merkaba beldesinde hedef alınan evde de yangın çıktığı aktarıldı.

İsrail ordusu dün de insansız hava araçlarıyla Nebatiye kentinde bir aracı vurmuş ve içerisinde Hizbullah'ın bölge komutanlarından birinin olduğu iddia edilmişti.

Ancak Hizbullah dünkü saldırıya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 184 Hizbullah mensubu, 6 Emel Hareketi mensubu, 31 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldürüldü.