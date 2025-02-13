İsrail, Lübnan'ın Güneyinde 5 Yeni Askeri Nokta Kuruyor

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerde 5 yeni askeri nokta kurmaya başladığı bildirildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeniden yapılanmaya başladığını tespit ettiği iddia edildi.

İsrail devlet televizyonunun haberinde, Hizbullah'ın bu eylemlerinin ateşkes anlaşmasına aykırı olduğu, İsrail'in Lübnan'ın güneyinde kurmaya başladığı 5 yeni askeri noktayla, İsrail ordusunun Hizbullah'ın faaliyetlerini engellemeyi amaçladığı öne sürüldü.

KAN'ın haberinde, askeri noktaların kurulmasına paralel olarak İsrail ordusunun, bölgedeki bazı Şii köylerinden çekilmesinin beklendiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD yönetiminin, Lübnan'ın güneyinden çekilmesi gereken tarih yaklaşırken İsrail ordusuna ülkenin bazı bölgelerinde uzun süreli kalması için izin verdiğini iddia etmişti.

İsrail'in Mavi Hat yakınlarında kalmak istediği 5 nokta üzerinde müzakerelerin devam ettiği ve 14 Şubat Cuma günü Lübnan'ın güneyindeki Ras Nakura beldesinde süreçle alakalı önemli bir toplantının yapılacağı belirtilmişti.

İsrail'in ABD'den ek süre talep ettiği öne sürülmüştü

İsrail ve Lübnan basınına yansıyan haberlerde, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekilmek için ABD'den ek süre talep ettiği öne sürülmüştü.

Lübnan'ın LBCI televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in, Ateşkesi Denetleme Komitesi'nden Lübnan'ın güneyinde işgal altında tuttuğu bölgelerdeki çekilme sürecinin 28 Şubat'a kadar uzatılmasını istediği kaydedilmişti.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde ise, İsrail yönetiminin Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği bölgelerden çekilmesi için tanınan sürenin uzatılması amacıyla ABD'ye başvurduğu, Washington'un "şimdilik" İsrail'in çekilmesi için tanınan süre olan 18 Şubat'a sadık kalınmasından yana olduğu iddia edilmişti.

Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşma uyarınca Lübnan ordusunun, 60 gün içinde (26 Ocak) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

İsrail, ABD'nin de onayıyla Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.