İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenledi

Güncel

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenlediği, araç şoförünün saldırıdan sağ kurtulduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın geçtiği habere göre, İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Vizani beldesindeki bir araca yönelik insansız hava aracı ile saldırı düzenledi.

Saldırı sırasında şoförün araçtan kendisini atıp sağ kurtulduğu kaydedildi.

İsrail ordusu 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyi ve doğusunda Hizbullah mensupları ve saha komutanlarının araçlarına yönelik İHA ile saldırılar düzenliyor.