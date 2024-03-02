İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı vurdu: 3 ölü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı vurdu: 3 ölü

İsrail'in insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırı sonucunda Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da 3 Hizbullah mensubu öldü. Ayrıca, İsrail gece boyunca Blida köyündeki noktaları hedef aldı. Gazze'de ise İsrail'in saldırıları sonucunda can kaybı 30 bin 320'ye yükseldi.

02.03.2024 20:49  Güncelleme: 21:07
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- İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı vurdu: 3 ölü

Gazze'de can kaybı 30 bin 320'ye yükseldi

BEYRUT - Lübnan güvenlik güçleri, İsrail'in insansız hava araçlarıyla Lübnan'ın güneyine gerçekleştirilen saldırıda 3 Hizbullah mensubunun öldüğünü açıkladı.

İsrail, insansız hava araçlarıyla Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da bir aracı hedef aldı. Lübnan güvenlik güçleri, İsrail'in dronlu hava saldırısında 3 Hizbullah mensubunun öldüğünü duyurdu. Ayrıca, İsrail'in gece boyunca sınırda bulunan Blida köyündeki noktaları hedef aldığı kaydedildi.

Gazze'de can kaybı 30 bin 320'ye yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne ayrım gözetmeksizin gerçekleştirdiği saldırıları 148. günde devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 saatte İsrail tarafından düzenlenen 10 saldırıda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 156 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze Şeridi'nde saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 320'ye, yaralananların sayısının ise 71 bin 533'e yükseldiği belirtildi.

İsrail, Deir El Balah ve Cibaliye'de 3 evi vurcu: 17 ölü

İsrail'in Deir El Balah ve Cibaliye hava saldırısı gerçekleştirdi. Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ara vermeyen İsrail'in Deir El Balah ve Cibaliye'de 3 evi hedef alarak gerçekleştirdiği hava saldırısında 17 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda Filistinli de yaralandı. İsrail'in Deir El Balah'ta 2 eve yönelik saldırıda 15 Filistinli hayatını kaybetti. Cibaliye'de bulunan eve gerçekleştirilen saldırıda ise 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedilirken söz konusu evde yerlerinden edilmiş 70 kişinin sığındığı kaydedildi.

Kaynak: İHA

Lübnan, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ı vurdu: 3 ölü - Son Dakika

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