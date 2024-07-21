İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Adlun beldesinde bulunan silah deposuna düzenlediği hava saldırısı sonucunda bölgede güçlü patlamalar meydana geldi ve en az üç kişi yaralandı. Saldırı sonucunda çevre köylere saçılan şarapnellerin ulaştığı belirtilirken, Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyol trafiğe kapatıldı. İsrail basını, saldırının sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafede gerçekleştiğini duyurdu. Ayrıca İsrail'e ait savaş uçaklarının Sur kentine bağlı diğer bölgelere de hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

21.07.2024 00:41
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Adlun beldesinde silah deposuna düzenlediği hava saldırısı nedeniyle bölgede güçlü patlamalar meydana geldiği ve en az üç kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan haber ajansı NNA'nın haberine göre İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi ve bölgede güçlü patlamalar duyuldu. Saldırının bir silah deposuna düzenlendiği, bu nedenle patlamaların devam ettiği belirtildi.

Etrafa saçılan şarapnellerin çevre köylere ulaştığı aktarıldı. Üç kişinin yaralandığı, Sayda ve Sur kentleri arasındaki otoyolun iki yönlü trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada, patlamaların yaşandığı ve alev toplarının yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

İsrail basını, saldırının sınıra yaklaşık 30 kilometre mesafeye yapıldığını duyurdu.

Öte yandan NNA'da yer alan habere göre, ayrıca İsrail'e ait savaş uçakları, Sur kentine bağlı eş-Şahabiye ve el-Mecadil beldelerine de hava saldırısı düzenledi. Haberde, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

Lübnan Hizbullahı'nın işgal altındaki Golan Tepelerine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 İsrail askeri yaralanmıştı.

Hizbullah'ın düzenlediği saldırı ve bunlara karşı fırlatılan önleyici füzelerden düşen şarapneller nedeniyle işgal altındaki Golan Tepeleri'nde, Banyas Nehri yakınlarında orman yangınları çıktığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Adlun beldesine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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