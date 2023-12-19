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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla vurdu - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Blida ve Muhaybib beldelerini fosfor bombalarıyla hedef aldı. Fosfor bombaları ve topçu ateşiyle Nakura, Cebel el-Lebbune ve diğer bölgeler de vuruldu.

İsrail, Lübnan\'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla vurdu
19.12.2023 - 18:39,
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki beldeleri fosfor bombalarıyla hedef aldığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail, ülkenin güneyindeki sınır boyunda yer alan Blida ve Muhaybib beldelerini fosfor bombalarıyla vurdu.

İsrail'in attığı bazı fosfor bombaları sınır yakınındaki Rumeyş bölgesindeki Hille Ebu Yezid yolu üzerinde büyük bir çukur oluşmasına sebep oldu.

Fosfor bombalarının yanı sıra, İsrail topçuları, Mavi Hat bölgesine paralel olan Nakura, Cebel el-Lebbune beldelerinin çevresini yeniden vurdu.

İsrail hava kuvvetlerine ait uçaklar ülkenin güneyindeki Lebbune, el-Cubbeyn eş-Şeyhin ve Teyr Harfa bölgelerine de saldırılar düzenledi. Söz konusu saldırılara eşzamanlı olarak İsrail'in Merkava tanklarından da güneydeki Yarun beldesine atışlar yapıldı.

Kaynak: AA
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