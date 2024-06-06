İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında bir motosikleti hedef aldı.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA), ülkenin güney sınırındaki Aytorun beldesinde bir motosikleti hedef alması sonucu yaralananlar oldu.

Yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmezken, İsrail savaş uçaklarının ayrıca Adşin beldesinde boş bir evi bombaladığı aktarıldı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli beldelere düzenlenen hava saldırılarında Hizbullah'a ait mevzilerin hedef alındığı öne sürüldü.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullahı ile çatışıyor.

Bu çatışmalarda 325 Hizbullah mensubu, 65 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü bildirilmişti.