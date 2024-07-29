İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtilirken, roket fırlatma rampası ve Hizbullah'a ait hedefler vuruldu. İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine düşen roket sonucu ise 12 kişi hayatını kaybetmişti.

29.07.2024 20:39
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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde birkaç farklı noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Lübnan'dan fırlatıldığı tespit edilen yaklaşık 20 roketin, İsrail'in kuzeyinde açık bir alana düştüğü, saldırının can kaybı ya da yaralanmaya neden olmadığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının gerçekleştirildiği Lübnan'ın güneyindeki roket fırlatma rampasının vurulduğu, Hizbullah'a ait altyapı ve hedeflere de saldırı düzenlendiği kaydedildi.

Ayrıca, sabah saatlerinde Lübnan'dan gönderilen bir insansız hava aracının (İHA) İsrail korveti tarafından engellendiği ifade edildi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin, Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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