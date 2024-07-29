İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi. Marun el Ras ve Şihin beldelerine düzenlenen saldırılarda bir füze patlamadı ve bir füze Ayta eş-Şaab beldesine düştü. Ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz bilgi verilmedi.

29.07.2024 22:29
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik farklı noktalara bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçlerine ait savaş uçakları Marun el Ras ve Şihin beldelerine hava saldırısı düzenledi.

Marun el Ras'a fırlatılan füzelerden birinin patlamadığı belirtildi.

İsrail'e ait insansız hava aracından fırlatılan bir füzenin de Ayta eş-Şaab beldesine düştüğü kaydedilen haberde, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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