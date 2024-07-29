İsrail, Lübnan\'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik farklı noktalara bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdiği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçlerine ait savaş uçakları Marun el Ras ve Şihin beldelerine hava saldırısı düzenledi.

Marun el Ras'a fırlatılan füzelerden birinin patlamadığı belirtildi.

İsrail'e ait insansız hava aracından fırlatılan bir füzenin de Ayta eş-Şaab beldesine düştüğü kaydedilen haberde, ölü ve yaralı sayısıyla ilgili bilgi verilmedi.