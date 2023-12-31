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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. Hizbullah altyapılarına yönelik gerçekleştirilen saldırılarda birçok nokta hedef alındı. Kefr Kella'nın Hizbullah'ın kalesi olarak kabul edildiği ve İsrail topraklarına saldırı için kullanıldığı iddia edildi. İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda ise 134 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail ordusu Lübnan\'ın güneyine yoğun hava saldırısı düzenledi
31.12.2023 - 09:45,
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, "İsrail'e ait savaş uçaklarının, Lübnan'ın güneyindeki Kefr Kella beldesindeki Hizbullah altyapılarına hava saldırıları düzenlediği ve birçok noktanın hedef alındığı" ifade edildi.

Açıklamada, Kefr Kella'nın "Hizbullah'ın kalesi" sayıldığı ve bu beldeyi birçok kez İsrail topraklarına saldırı için kullandığı öne sürüldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda 134 Hizbullah mensubu ve 28 Lübnanlı sivil ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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Lübnan, İsrail, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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