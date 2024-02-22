İsrail, Lübnan'ın Nebatiye vilayetindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Lübnan'ın Nebatiye vilayetindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın Nebatiye vilayetindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki bir binaya hava saldırısı düzenlediği ve yaralıların olduğu belirtildi. Saldırının gerçekleştiği Nebatiye vilayetine bağlı Kfar Ruman beldesindeki görgü tanıkları, İsrail'e ait hava araçlarının bir binanın son 2 katını füze ile hedef aldığını kaydetti. Saldırı nedeniyle yaralıların olduğu ve olay bölgesine ambulansların nakledildiği ifade edildi.

22.02.2024 19:31  Güncelleme: 19:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetindeki bir binaya hava saldırısı düzenlediği ve yaralıların olduğu belirtildi.

Saldırının gerçekleştiği Nebatiye vilayetine bağlı Kfar Ruman beldesindeki görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'e ait hava araçlarının bir binanın son 2 katını füze ile hedef aldığını kaydetti.

Saldırı nedeniyle yaralıların olduğu ve olay bölgesine ambulansların nakledildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın Nebatiye vilayetindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2024 03:48:58. #1.12#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın Nebatiye vilayetindeki bir binaya hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement