İsrail-Lübnan Müzakereleri Öncesi Temaslar
İsrail-Lübnan Müzakereleri Öncesi Temaslar

13.05.2026 20:32
ABD arabuluculuğunda İsrail-Lübnan üçüncü tur müzakereleri öncesi saldırıların azaltılması için temaslar yürütülüyor.

Lübnanlı üst düzey bir kaynak, ABD arabuluculuğunda yarın İsrail ile yapılacak doğrudan müzakerelerin 3. turu öncesinde, "İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının şiddetinin düşürülmesi" için temaslar yürütüldüğünü belirtti.

Adının açıklanmasını istemeyen Lübnanlı kaynak, AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail'in ateşkese rağmen son günlerde Lübnan'a yönelik yoğunlaştırdığı saldırıların, Washington'da yarın yapılacak doğrudan müzakerelerin 3. turunu olumsuz etkilememesini umduklarını söyledi.

"Yarınki görüşme öncesi İsrail'in saldırılarındaki tırmanışı düşürmek için temaslar yürütülüyor. Bu kapsamda bazı güvenceler de talep ediliyor." diyen kaynak, sahadaki duruma rağmen görüşmelerin "olumlu ilerlemesini" umut ettiklerini kaydetti.

Lübnan'da 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen son günlerde İsrail'in saldırıları yoğun şekilde sürüyor.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin üçüncü turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağı bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 07:05:59.
