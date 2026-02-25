İsrail Lübnan Ordusuna Saldırdı

İsrail güçleri, gün içerisinde ikinci kez Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye ilinde orduya bağlı askerlere saldırı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Hamamıs Mustahdis bölgesinden Hiyam'ın güneyinde yer alan Serde'deki Lübnan ordusuna mensup askerlere ses bombası attı, ateş açtı.

Saldırıyla eş zamanlı şekilde bölgede uçan İsrail'e ait bir insansız hava aracı, hoparlörle bölgenin boşaltılmasını isteyerek tehdit etti.

İsrail güçleri, gün içerisinde Lübnan'ın güneyindeki bir askeri gözlem noktasına ateş açmıştı.

Lübnan ordusu ise söz konusu noktaya takviye yapılması, bölgede konuşlanma ve ateş açılan hedeflere mukabelede bulunulması yönünde talimat vermişti.

Ateşkese rağmen saldırılar sürüyor

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırılar geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Çatışmalarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te sağlanan ateşkese rağmen İsrail'in ihlallerini sürdürdüğü belirtiliyor. İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten sonra ele geçirdiği 5 tepeyi hala işgal altında tutarken, bazı bölgelerdeki askeri varlığını da devam ettiriyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 27 Kasım 2024-20 Kasım 2025 tarihleri arasında İsrail'in düzenlediği saldırılarda 331 kişinin hayatını kaybettiğini, 945 kişinin yaralandığını açıklamıştı.