İsrail, Lübnan'ın Güneyinde İşgalini Genişletiyor ve Evleri Yıkıyor

İsrail, Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarla güneydeki işgalini genişletiyor. Sınır hattının 3 kilometre derinliğinde evleri yıkarken, toprakların 10 kilometre içine kadar kara saldırıları düzenliyor. Lübnan'ın güneybatısında, İsrail ordusu sınır hattından 10 kilometre içeriye ilerliyor ve Beyyada, Şema, Nakura gibi beldelerde askeri hareketlilik gözlemleniyor. Hizbullah, İsrail askeri araçlarına roket ve dron saldırıları düzenliyor.

Güneyin orta kesiminde, Ayta eş-Şaab, Dibil, Beyt Lif gibi beldelerde saldırılar yoğunlaşıyor. İsrail ordusu, Bint Cubeyl ilçesini işgal etmeyi hedefliyor. Güneydoğuda ise Hiyam beldesinde şiddetli çatışmalar sürüyor ve İsrail, bu bölgeyi tam kontrol altına alamadı. İsrail ordusu, Lübnan'da 6 birlikle işgalini genişletiyor ve 3 hattan oluşan bir işgal planı uyguluyor.

Saldırılarda İsrail ordusuna göre 11 asker öldü, Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise 1530 kişi yaşamını yitirdi. İsrail, 'güvenlik bölgesi' adı altında işgali kalıcılaştırmayı hedefliyor ve bölgedeki yapıları havaya uçuruyor.