İsrail, Lübnan Sınırındaki Yolları Sivil Araç Trafiğine Kapattı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan Sınırındaki Yolları Sivil Araç Trafiğine Kapattı

İsrail, Lübnan Sınırındaki Yolları Sivil Araç Trafiğine Kapattı

İsrail ordusu, Lübnan sınırında devam eden çatışmaların tansiyonunu yükselmesi nedeniyle bazı yolları sivil araç trafiğine kapatma kararı aldı. Hizbullah ile yaşanan çatışmalarda birçok ölü ve yaralı olduğu biliniyor.

19.02.2024 10:05  Güncelleme: 10:07
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İsrail ordusunun bölgede tansiyonun yükselmesi nedeniyle Lübnan sınırına yakın yerlerdeki bazı yolların sivil araç trafiğine kapatılması talimatı verdiği bildirildi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunun Lübnan sınırı yakınındaki bazı yolların sivil araç trafiğine kapatılması emri verdiği belirtildi.

İsrail ordusunun bu kararı Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında devam eden çatışmalar nedeniyle aldığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor.

Bu çatışmalarda 195 Hizbullah mensubu, 8 Emel Hareketi üyesi, 31 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri öldürüldü.

Kaynak: AA

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