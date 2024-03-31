İsrail Maliye Bakanı: Protestolar sorumsuz baskılar

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İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, son dönemde Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesine ilişkin anlaşma ve erken seçim talebiyle artan protestoların "sorumsuz baskılar" olduğunu söyledi.

Bakan Smotrich, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, son haftalarda esirlerin geri getirilmesi ve erken seçim talepleriyle İsrail sokaklarına inen binlerce protestocuyu suçladı.

Protestolarda dile getirilen esir takası müzakerelerinde esnek pozisyon ve erken seçim talebinin, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar'ın pozisyonunu katılaştırmasına ve esirlerin salıverilmesinin uzamasına yol açtığını iddia eden Smotrich, "Başbakanı, İsrail Devleti'ni tehlikeye atan ve savaşın hedeflerine halel getiren sorumsuz baskılar karşısında dik durmaya çağırıyorum." dedi.

Smotrich'in açıklamaları, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları, başkent Tel Aviv'de toplandıkları meydandaki gösterilerini sonlandırarak bundan sonra ülke genelinde sokaklara ineceklerini duyurması ardından geldi.

Netanyahu'yu Hamas ile karşılıklı esir takası anlaşmasında engel olarak gösteren İsrailli esir yakınları, dün yaptıkları açıklamada, "Netanyahu esirlere başka seçenek bırakmıyor. Teklifleri reddediyor, pozisyonunu sertleştiriyor, İsrail'in karşı teklif sunmasına engel oluyor. Bu da bir anlaşma sağlanmasını önlüyor." ifadesini kullanmıştı.

Üst düzey isimlere göre, hükümetin önceliği Hamas'ın yok edilmesi

Başbakan Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerden dolayı esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de dahil olmak üzere Netanyahu hükümetinin bazı üst düzey isimleri, esirlerin İsrail'in birinci önceliği olmaması gerektiğini ve Hamas'ı yok etmenin daha önemli olduğunu savunuyor.

Sosyal medyada Netanyahu destekçileri tarafından saldırıya uğradıklarını iddia eden bazı esir yakınları, esirlerin salıverilmesi için hükümete çağrıda bulundukları gösterilerde fiziksel saldırıya uğradıklarını da belirtmişlerdi.

İsrail makamlarına göre, Gazze Şeridi'nde, bazıları hayatta bazıları ölü 136 kadar İsrailli esir bulunuyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen İsrailli esir sayısının 70'i geçtiğini duyurmuştu.