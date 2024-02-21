İsrail Meclisi, Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasına itiraz etti - Son Dakika
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İsrail Meclisi, Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasına itiraz etti

İsrail Meclisi, Filistin devletinin tek taraflı olarak tanınmasına itiraz etti

İsrail Meclisi (Knesset), uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine itiraz eden kararı oy birliğiyle kabul etti. Meclisin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, meclisteki 120 milletvekilinden 99'unun karar lehine, 9 milletvekilinin de karşı oy kullandığı belirtildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devletinin kurulmasını dayatmanın barışı sağlamayacağını ve İsrail'i tehlikeye atacağını belirtti. Kararın oybirliğiyle kabul edilmesi, uluslararası topluma güçlü bir mesaj olarak nitelendirildi.

21.02.2024 21:01  Güncelleme: 21:05
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İsrail Meclisi (Knesset), uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine itiraz eden kararı oy birliğiyle kabul etti.

Meclisin internet sitesinde yayınlanan açıklamada, meclisteki 120 milletvekilinden 99'unun karar lehine, 9 milletvekilinin de karşı oy kullandığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail, Filistinlilerle kalıcı çözüme ilişkin uluslararası emirleri kategorik olarak reddediyor. Çözüm, önkoşul olmaksızın yalnızca iki taraf arasında doğrudan müzakere yoluyla gerçekleştirilecek." ifadelerine yer verildi.

Oylamanın ardından açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasını dayatmak yalnızca barışı sağlamamakla kalmayacak, aynı zamanda İsrail devletini de tehlikeye atacaktır. İsrail'in bir Filistin devleti kurma yönündeki tek taraflı emirlere karşı çıkması yönündeki teklifime büyük bir çoğunlukla oy veren muhalefet üyeleri de dahil olmak üzere Knesset üyelerini tebrik ediyorum." dedi.

İsrail Meclisinin, bir Filistin devletinin kurulmasını "dikte etme girişimlerine karşı büyük bir çoğunlukla birleştiğine" dikkati çeken Netanyahu, kararın oybirliğiyle kabul edilmesinin uluslararası topluma da güçlü bir mesaj olduğunu vurguladı.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 18 Şubat'ta, kabineye sunduğu uluslararası toplumun Filistin devletini tek taraflı olarak tanıması girişimine itiraz eden karar hükümette oy birliğiyle kabul edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 17 Şubat'ta Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmasında, Filistin devletinin kurulmasına her zamandakinden daha çok ihtiyaç duyulduğunu, İsrail'in Filistin'le barışı tesis etmek için çok büyük fırsata sahip olduğunu belirtmişti.

Blinken, İsrail'e daha iyi bir ortak olabilmesi için Filistin devletini yeniden canlandırmanın gerektiğini vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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