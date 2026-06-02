İsrail Meclisinde Sürgün Tehditleri

02.06.2026 16:55
Aşırı sağcı milletvekilleri, paneli basarak Filistinlileri tehdit etti; Batı Şeria'da şiddet artıyor.

İsrail'de koalisyon iktidarının aşırı sağcı milletvekilleri, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da giderek artan şiddet eylemlerini ele almak için Meclis'te düzenlenen paneli basarak katılımcıları "sürgün etmekle" tehdit etti.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Hadaş ve Ta'al partileri tarafından Meclis'te düzenlenen "Uygulamada Tehcir: Saldırı Altındaki Filistinli Topluluklar" başlıklı panelde Filistinlilerin Batı Şeria'dan zorla sürgün ettirilmesi ve giderek artan yerleşimci şiddeti ele alındı.

Aşırı sağcı koalisyona iktidarına mensup bazı milletvekilleri, barış aktivistleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, yabancı diplomatlar ve Filistin asıllı İsrail milletvekillerinin katıldığı paneli basarak tehditler savurdu.

Etkinliği basan aşırı sağcı milletvekilleri arasında yer alan Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, "Sizi tehcir edeceğiz ancak bunu kurallara uygun olarak yapacağız." sözleriyle katılımcıları tehdit etti.

Yahudi Gücü Partisi milletvekili Almog Cohen ise "Bizden bir anne ağlayacağına sizden iki bin anne ağlasın." şeklinde bağırdı.

Öte yandan Likud Partisinin aşırı sağcı Milletvekili Nissim Vaturi'nin, panel için hazırlanan ikramları salondan alarak Meclis koridorlarında dağıttığı ve bu sırada yiyecekleri "teröristlerden" alıyorum şeklinde bağırdığı anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

Hadaş ve Ta'al partilerinden yapılan ortak açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Yoram Metzger'in gelini Ayala Metzger'in de aşırı sağcı milletvekillerinin "terör destekçisi" şeklindeki hakaret ve tehditlerine maruz kaldığının altı çizildi.

Açıklamada, aşırı sağcı milletvekillerinin paneli basması "şiddet gösterisi, kışkırtıcılık ve siyasi haydutluk" olarak nitelendirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki BatıŞeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor. İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, neredeyse her gün Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar, sık sık ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme; ekin ve hayvanları zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda yaklaşık 1200 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı, 33 bin kişi ise zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA

