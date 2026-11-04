İsrail Merkez Seçim Komitesi sonuçları onayladı, Netanyahu bloğu 53 sandalye aldı - Son Dakika
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İsrail Merkez Seçim Komitesi sonuçları onayladı, Netanyahu bloğu 53 sandalye aldı

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İsrail Merkez Seçim Komitesi, 27 Ekim seçimlerinin kesin sonuçlarını 15 lehte, 14 çekimser ve 2 aleyhte oyla onayladı. Onayla 120 sandalyeli Meclis'te Netanyahu bloğu 53, muhalefet 48, İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler 19 milletvekiliyle yer alacak.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, 27 Ekim'de yapılan ve sandıktan koalisyon belirsizliği çıkan parlamento seçimlerinin sonuçlarını onayladı.

Komiteden yapılan açıklamada, 26'ncı İsrail Meclisi seçim sonuçlarının onaylanmasına ilişkin oylamada 15 üyenin lehte, 14 üyenin çekimser, 2 üyenin ise aleyhte oy kullandığı bildirildi.

İsrail Merkez Seçim Komitesinin onayıyla resmileşen sonuçlara göre 120 sandalyeli İsrail Meclisinde, Likud Partisi lideri Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğunun 53, Yashar Partisi lideri eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot öncülüğündeki muhalefet bloğunun 48 milletvekiline ulaştığı kesinleşti.

Seçimlerden büyük başarıyla çıkan İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Liste ve Raam Partileri, İsrail Meclisinde 19 milletvekiliyle temsil edilecek.

Kesinleşmiş sonuçlara göre milletvekili dağılımı şu şekilde olacak:

Likud 27, Yashar 21, Birlikte Listesi 12, Ortak Liste 11, Demokratlar 8, Raam 8, İsrail Evimiz 7, Yahudi Gücü 7, Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, Şas 6 ve Dini Siyonizm 6.

Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Solhberg, "Siyasi çalkantılar, sürprizler ve şiddetli anlaşmazlıklar, seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi gerektiği şeklindeki temel mutabakatı hiçbir zaman sarsmamıştır." ifadeleriyle seçim sonuçlarına saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Solhberg'in resmi sonuçları kısa süre sonra İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sunacak ve Herzog partilerle koalisyon kurulması yetki vermeden önce için istişare toplantılarına başlayacak.

Kaynak: AA
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