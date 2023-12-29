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İsrail, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı - Son Dakika
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İsrail, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazını kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı. İsrail polisleri, Aksa'ya girişi kısıtlamak için önlemler aldı ve sadece yaşlılara izin verdi. Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının boş olduğu görüldü. İsrail polisi, sokakta namaz kılmak isteyenlere müdahale etti.

İsrail, Mescid-i Aksa\'da Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı
29.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:44
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İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da 12. haftada da cuma namazını Aksa çevresinde kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlamalar uyguladı.

İsrail polisleri, Filistinlilerin Aksa'ya girişini kısıtlamak için kentin birçok noktasına konuşlandı.

Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların girmesine izin verdi.

İsrail güçleri ayrıca Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Çok sayıda polis Eski Şehir yakınlarındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde konuşlandı ve ibadet edenlerin hareketini engelledi.

Kısıtlamalar nedeniyle Aksa'nın avlusu ve mescit kısmının kısmen boş olması dikkati çekti.

Mescid-i Aksa'ya giremeyip sokakta namaz kılmak isteyenlere ise İsrail polisi, TOMA'dan pis kokulu su sıktı, göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

İsrail polisi, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana art arda 12 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'ya namaz kılmak için ulaşmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA
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