İsrail Milletvekili: Gazze'deki saldırılarda başarı elde edilemedi - Son Dakika
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İsrail Milletvekili: Gazze'deki saldırılarda başarı elde edilemedi

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında başarısız olduğunu belirten Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi, ordunun stratejik başarı elde edemediğini ifade etti. Halevi, aynı yaklaşımın Hizbullah'a karşı da işe yaramayacağını ve Lübnan'a yönelik bir saldırının ertelenmesi gerektiğini söyledi.

01.07.2024 21:45
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun liderliğini yaptığı Likud Partisi Milletvekili Amit Halevi, İsrail'in Gazze'de 7 Ekim'den bu yana büyük bir yıkıma yol açtığı saldırılarında "neredeyse hiçbir başarı elde edemediğini" belirtti.

Milletvekili Halevi, İsrail Meclis televizyonuna ülkesinin Gazze'deki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarında "sonuçların çok kötü ve çok zayıf" olduğunu belirten Halevi, "İsrail ordusu Gazze'de neredeyse hiçbir stratejik başarı elde edemedi." ifadelerini kullandı.

Halevi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarındaki başarısızlığın ordu ve hükümete ait olduğunu vurgulayarak, aynı yaklaşımın Hizbullah'a karşı da yararlı olmayacağı ve benzer bir başarısızlığın önlenmesi için Lübnan'a yönelik topyekün bir saldırının ertelenmesi gerektiğini kaydetti.

Likud üyesi Halevi, 17 Mayıs'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının herhangi bir tugayını "yok edemediğini" belirterek, "tüm Hamas ve İslami Cihad tugaylarının aktif olduğunu" söylemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Milletvekili: Gazze'deki saldırılarda başarı elde edilemedi - Son Dakika

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