İsrail, Müftü Hüseyin'i Gözaltına Aldı

İsrail, Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin'i Mescid-i Aksa'da kıldığı cuma namazının ardından gözaltına alarak bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağı getirdi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamada, Mescid-i Aksa vaizi Hüseyin'in hutbesini okuduğu cuma namazının ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Hüseyin'in, İsrail polisi tarafından gözaltına alındıktan kısa bir süre sonra serbest bırakıldığı kendisine bir hafta Mescid-i Aksa'ya giriş yasağının tebliğ edildiği aktarıldı.

İsrail güçleri, gözaltı nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

İsrail, son yıllarda Mescid-i Aksa vaizlerine karşı çok sayıda benzer karar almıştı.