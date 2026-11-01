İsrail muhalefetinin Sanık Yasası için Meclis başkanını değiştireceği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail muhalefetinin Sanık Yasası için Meclis başkanını değiştireceği iddia edildi

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İsrail muhalefetinin Meclis başkanını değiştirip Sanık Yasası'nı geçirmeyi planladığı iddia edildi. Yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu'yu etkileyecek düzenleme, hakkında ceza davası bulunanların hükümet kurmasını engellemeyi öngörüyor.

İsrail'de muhalefet blokunun, seçimlerin ardından Meclis başkanını değiştirerek parlamentonun yönetimini ele alıp Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı yasal düzenlemeleri Meclis'ten geçirmeyi planladığı iddia edildi.

İsrail'in Walla sitesinin haberine göre, muhalefet bloku liderleri, seçim sonuçlarının ardından hükümet kurma sürecine yönelik ortak bir yol haritası oluşturmak amacıyla ikili görüşmeler ve telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

İsrail'de salı günü yapılan genel seçim sonuçlarına göre, Netanyahu liderliğindeki iktidar, 120 sandalyeli Meclis'te 53 sandalye kazanırken Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloku 48 ve tarihi başarı elde eden Arap partileri ise 19 sandalye elde etti.

Hiçbir blok hükümet kurmak için gerekli 61 sandalyelik çoğunluğa ulaşamazken İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, Meclis'teki sandalye dağılımında belirleyici konuma geldi.

Seçim sonuçlarının ardından İsrail'de hükümet kurmak için 5 olasılık öne çıkıyor. Bunlar, muhalefetin Arap partilerinin desteğiyle hükümet kurması, Arap partilerinin hükümete katılmadan dışarıdan destek vereceği bir azınlık hükümeti oluşturulması, Netanyahu ile muhalefet arasında ulusal birlik hükümeti kurulması, Netanyahu'nun muhalefet milletvekillerinden bazılarını kendi tarafına çekerek çoğunluğu sağlaması ve hükümet kurulamaması halinde yeniden seçime gidilmesi olarak sıralanıyor.

Yeni hükümet kurulana kadar Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümetin geçiş hükümeti olarak görevini sürdürmesi bekleniyor.

Walla'nın haberine göre, muhalefet, Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmaya yönelik yeni bir strateji üzerinde çalışıyor. Bu stratejinin ilk adımı Meclis başkanlığını alarak çeşitli yasal düzenlemeler ortaya koymayı içeriyor.

Muhalefetin gündemindeki düzenlemelerin başında, hakkında ceza davası açılan kişilerin mahkumiyet kararı bulunmasa bile hükümet kurmasını engellemeyi öngören "Sanık Yasası" geliyor.

Söz konusu düzenlemenin, yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan Netanyahu'yu doğrudan etkilemesi bekleniyor.

Haberde, muhalefetin ayrıca bazı yargı düzenlemelerini yürürlükten kaldırmayı ve 7 Ekim 2023'e ilişkin resmi soruşturma komisyonu kurulmasını öngören düzenlemeyi Meclis'ten geçirmeyi planladığı belirtildi.

Muhalefetin, bu yasama girişimlerini hayata geçirebilmek için Meclis Başkanı Amir Ohana'yı değiştirmeyi ve parlamentonun yönetimini ele geçirmeyi hedeflediği aktarılan haberde, muhalefet liderlerinin bu adımla siyasi güç dengesini değiştirmeyi amaçladığı, ancak planın hayata geçirilmesinin partiler arasında uzlaşma sağlanmasına ve Meclis'te gerekli çoğunluğun oluşturulmasına bağlı olduğu ifade edildi. ¶

Netanyahu, yolsuzluk, rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor. Hakkında mahkumiyet kararı verilmesi halinde hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecek Netanyahu, suçlamaları reddediyor.

Seçimlerde tarihi başarı elde eden iki Arap listesinden biri olan Ortak Liste'nin liderlerinden Ahmed Tıybi, AA'ya yaptığı açıklamada Meclis başkanının değiştirilmesi konusunda muhalefete destek vereceklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA
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